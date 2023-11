Studenten flessen de boel bij First Dates: ze kenden elkaar al lang en vallen niet op mannen

Twee beste vrienden hebben zich onlangs opgegeven voor First Dates en mochten samen aanschuiven in het beroemde restaurant. Aan het eind deden ze alsof ze smoorverliefd op elkaar waren geworden, terwijl dat niet zo was. Sterker nog, ze vallen niet eens op mannen. BNNVara heeft de nepdate geschrapt uit de aflevering van vrijdag.

Justus (18) en Jens (21) vertelden in de aflevering dat ze respectievelijk geneeskunde en bedrijfskunde studeerden. Tot zo ver klopt het nog. Maar wat ze er niet bij vertelden, is dat ze dikke vrienden zijn en samen bij de Rotterdamse studentenroeivereniging zitten. Justus noemde Jens precies zijn type: kakkerig en studentikoos.

Als je het weet, zie je dat de twee overdrijven. "Kijk eens even naar deze ogen’’, zegt Jens bijvoorbeeld tegen de camera. "Deze blauwe ogen fonkelen als de sterrennacht.’’ Ook sijpelde door dat ze dingen van elkaar wisten die ze niet konden weten.

Het bleek allemaal een uitdaging in hun vriendengroep, vertelt het duo aan het AD. "Het is objectief een ontzettend goede grap’’, zegt Jens. "Maar we hebben ook spijt, we wilden niemand pijn doen. First Dates is een mooi programma, aan die geloofwaardigheid hebben wij gezeten. Het is beter dat het niet op tv komt.’’

BNNVara reageert sportief: "Het is natuurlijk niet waar First Dates voor bedoeld is", zegt een woordvoerder. "We zien er wel de humor van in dat het deze jongens is gelukt; mede door onze ijzersterke redactie die hen op basis van hun interesses en eigenschappen aan elkaar heeft gematcht."