Peter van der Vorst: Matthijs moet zich bij RTL gedragen

Programmadirecteur Peter van der Vorst van RTL stelt dat Matthijs van Nieuwkerk zich bij zijn nieuwe werkgever moet houden aan het Mediapact Respectvol Samenwerken. Dat zei Van der Vorst vrijdag in gesprek met het NOS Radio 1 Journaal. Van Nieuwkerk stopte eind 2022 bij de NPO na berichten over wangedrag op de werkvloer bij zijn programma DWDD. Hij gaat in januari bij RTL aan de slag.

"We hebben daar met alle collega's voor en achter de schermen afspraken mee", aldus Van der Vorst. "Er is de afgelopen jaren veel gebeurd in de mediawereld. De bewustwording is toegenomen, en als dat voor iemand geldt, dan is dat voor Matthijs van Nieuwkerk." Ook voegde hij hieraan toe dat "we ons realiseren dat er nogal wat gebeurd is, we zijn niet naïef".

Het pact kwam tot stand na de misstanden achter de schermen van het programma The Voice of Holland. Tot nu toe heeft overleg tussen alle grote mediapartijen in Hilversum ertoe geleid dat medewerkers in de audiovisuele sector een onlinetraining over "gedeelde normen en respectvol samenwerken" moeten doen.

De NPO stelde doorlopend dat Matthijs pas weer terug mocht komen als de commissie-Van Rijn, die onderzoek doet naar de werkcultuur bij de NPO, zijn rapport had afgerond. Deze resultaten worden eind januari verwacht. De commerciële zenders, zoals RTL waar Van Nieuwkerk nu voor gaat werken, zijn niet meegenomen in dit onderzoek.