Twitter-alternatief Threads telt af naar lancering

Op de website van Threads is voor Europese gebruikers een timer te zien die aftelt naar donderdagmiddag 12.00 uur. Wat er dan te gebeuren staat, meldt socialemediabedrijf Meta niet, maar volgens technologiewebsite The Verge gaat het om de lancering van de berichtendienst in Europa. Threads is op dit moment nog niet beschikbaar in Europa.

The Wall Street Journal meldde vorige week al dat Threads, dat als rivaal van X wordt gezien, in december naar de Europese Unie komt. Dat kon volgens Meta, ook het moederbedrijf van Facebook en Instagram, nog niet door strenge privacywetgeving.

Elders in de wereld wordt Threads, waar je op inlogt met je Instagram-account, al wel gebruikt. In oktober had Threads volgens topman Mark Zuckerberg net geen 100 miljoen gebruikers.