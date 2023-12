Janke Dekker, de vrouw van Tom Egbers, is ontzettend boos. Maar niet op Tom

Tom Egbers heeft de afgelopen maanden twee hartaanvallen gehad, vertelt zijn vrouw Janke Dekker (60) aan De Telegraaf. Oorzaak volgens Dekker: het verhaal in De Volkskrant waarin werd beweerd dat Egbers een affaire met een collega raar had beeindigd en dat hij de vrouw in kwestie had weggepest.

„ Tom heeft veertig jaar lang, zestig uur per week alles gegeven in zijn werk. We zijn beiden aangevallen in de essentie van ons bestaan. Er is karaktermoord gepleegd. Alles werd op één hoop gegooid. Iedere nuance was zoek. Voorop staat dat hij weer gezond moet worden. De situatie is een grote aanslag op zijn gezondheid. Op 19 april lag hij in het ziekenhuis met hartklachten. De cardioloog legde een direct verband met deze stressvolle kwestie. In september ging het weer mis en is hij met een hartinfarct opgenomen. We hebben bewust gezwegen over zijn hartaandoeningen, omdat mensen dan gaan roepen: ’Wat doen ze zielig.’ Feit is: het is gebeurd.”

Volgens Dekker zijn er veel onwaarheden over Egbers in omloop gebracht. „Anonieme bronnen die neigen naar roddel en achterklap, dat is ook grensoverschrijdend. Over hoor en wederhoor gesproken; niemand behalve RTL-Nieuws belde ons met de vraag of het verhaal wel klopte! Het NOS Journaal nam als eerste alles klakkeloos over."

Egbers heeft contact gehad met Matthijs van Nieuwkerk, omdat die in een vergelijkbare positie is gebracht na een artikel in De Volkskrant. "Vooral ook om te praten over wat je overkomt. Ze hebben beiden hun eigen verhaal, maar er zijn ook parallellen te vinden en erover praten helpt. Het onmachtige gevoel, niets horen valt hem zwaar. Ik had bij wijze van spreken liever gehad dat hij officieel ergens voor was aangeklaagd, dan kreeg hij een eerlijk proces.

Nu bungelt er iets. Er is een oorverdovende stilte. Zijn werk is en blijft zijn passie! Dat kan hij nu niet doen. Er wordt van alles geroepen door allerlei mensen, maar na negen maanden is er nog altijd geen aanklacht

Ze is heel kwaad, maar niet op haar man. "Het was oud nieuws, die affaire die hij met zijn toenmalige collega had. We hebben die kwestie, die speelde rond 2008, achter ons gelaten. Destijds zijn we in relatietherapie gegaan en het heeft ons in de relatie sterker gemaakt.

We zijn intussen 32 jaar samen. Het vertrouwen tussen ons is er nog steeds. De opgerakelde affaire is ingegeven door scoringsdrift. Anonieme bronnen werden geciteerd, veronderstelde feiten verknipt en in een kwaadaardige volgorde geplakt. Aan echte waarheidsvinding was geen behoefte.”