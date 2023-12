Graaiflatie is Woord van het Jaar

Graaiflatie is gekozen tot het Woord van het Jaar 2023. Hoofdredacteuren Ton den Boon en Ruud Hendrickx van de Dikke Van Dale hebben dat dinsdag bekendgemaakt. Graaiflatie is volgens Van Dale "(de) inflatie die wordt aangewakkerd door ondernemingen die de kostenstijging van grondstoffen, productiemiddelen en arbeid volledig of bovenmatig doorberekenen aan de consument om hun winst op peil te houden of te verhogen". Het woord eindigde zowel in Nederland als België op plek 1.

Als tweede is vreugdebier geëindigd, nepobaby staat op plek drie. Er werden bijna 15.000 stemmen uitgebracht en liefst 65 procent daarvan ging naar graaiflatie. Van Dale had tien woorden genomineerd op basis van inzendingen van het Nederlandse publiek. Dat waren naast de top 3 bestuursschaamte, hittefit, sportfluencer, TikTokjustitie, treitertaks, wokewashing en x'en.

De titel wordt jaarlijks uitgereikt en de verkiezing bestaat sinds 2007. Het gaat om woorden die afgelopen jaar ineens opdoken en dus verband houden met de actualiteit van 2023. Vorig jaar won klimaatklever en het jaar daarvoor prikspijt.