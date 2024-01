In een opgenomen gesprek met Peter R. de Vries erkent presentator en oud-advocaat Khalid Kasem dat hij in 2019 een ambtenaar heeft omgekocht, met als doel een cliënt eerder vrij krijgen. Het AD is in bezit van vier opnames van vertrouwelijke gesprekken hierover.

Kasem ontkent: ,,Laat duidelijk zijn dat ik mij nooit schuldig heb gemaakt aan ambtelijke omkoping.” Kasem heeft zijn werkzaamheden bij BNNVara voorlopig neergelegd.