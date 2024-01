Sophie kiest de kant van Khalid en zegt in tranen dat ze hem mist

Tijdens de eerste uitzending van de talkshow Sophie & Jeroen maandagavond, laat presentatrice Sophie Hilbrand weten het moeilijk te hebben met de affaire rondom haar mede-presentator Khalid Kasem.

„We kennen hem allemaal als een geweldige man en collega. Het is geen makkelijke tijd, ook niet voor Khalid. We missen 'm ook gewoon en we hopen dat hij hier weer snel te zien zal zijn. Het is wel heel zuur.”

Het AD publiceerde eerder deze maand een artikel waarin werd beweerd dat Khalid Kasem een ambtenaar heeft omgekocht.