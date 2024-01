Australische nieuwszender bewerkt foto parlementariër: “Mijn borsten lijken groter en mijn topje korter”

Het Australische parlementslid Georgie Purcell van de Animal Justice Party is boos op Nine News dat een foto van haar behoorlijk heeft bewerkt. Purcell toonde zelf op X het verschil: haar borsten lijken veel groter en haar truitje is zo kort gemaakt dat haar buik te zien is.

“Ik kan me niet voorstellen dat dit een mannelijk parlementslid zou overkomen”, schrijft de 31-jarige parlementariër, die het een voorbeeld noemt van de discriminatie van vrouwen in de politiek. “Ik heb gisteren veel moeten doorstaan”, klinkt het op X. “Maar mijn lichaam en outfit laten fotoshoppen door een mediakanaal stond niet op mijn verlanglijstje. Let op de grotere borsten en de onthullende outfit.”

Volgens Nine News was het 'geen bewuste actie', maar het gevolg van 'een automatische functie in Photoshop'. Directeur Hugh Nailon heeft zijn excuses aangeboden. Maar Adobe, eigenaar van Photoshop, noemt het onzin dat dit soort dingen automatisch door het bewerkingsprogramma worden gedaan. Ook grafisch docent David Ewing stelt dat 'dit geen toeval is'. “Om het topje korter te maken, moet iemand nog altijd het topje selecteren en de opdracht geven aan Photoshop om de selectie kleiner te maken.”