Commissie-Van Rijn geschrokken van wangedrag bij publieke omroep

De Commissie-Van Rijn wil dat het toezicht versterkt wordt bij de publieke omroepen. Daarnaast moeten presentatoren begeleiding krijgen, "ook ter bescherming van henzelf". Dat is te lezen in het rapport van de Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen (OGCO) van Martin van Rijn.

De commissie beveelt aan "dat de mensen niet wegkijken, leidinggevenden het goede voorbeeld geven en elkaar aanspreken, en dat het toezicht versterkt wordt", aldus de commissie.

De bevindingen staan in het rapport 'Niets gezien, niets gehoord en niets gedaan | De zoekgemaakte verantwoordelijkheid'. Dat werd donderdag in Hilversum gepresenteerd. Het onderzoek werd opgezet na een onderzoek van de Volkskrant in 2022 over vermeend grensoverschrijdend gedrag door Matthijs van Nieuwkerk en de werkcultuur bij het programma De Wereld Draait Door.