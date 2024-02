Waarom Kees en Tooske de Mol niet zijn volgens Instagram

Het nieuwe seizoen van Wie is de Mol? is in volle gang en daarmee ook de speculaties van molloten over wie wel of niet de opperbedrieger is van het AvroTros-spelletje. Oplettende Instagrammers denken zeker te weten: Kees en Tooske zijn in ieder geval niet de Mol.

Molloot van het eerste uur Max van den Broek vertelt in een filmpje op de site van De Telegraaf dat regisseur Rick McCullough na twintig jaar gaat stoppen na dit seizoen en dat hij al flink wat oud-deelnemers aan het ontvolgen is op Instagram. Van het nieuwe seizoen staan er nog maar vijf in zijn lijstje volgers: Anna, Rian, Sor, Jeroen en Fons. De drie afvallers Bab, Jip en Justin volgt hij niet meer en ook Tooske en Kees ontbreken in de lijst.

Van alle vorige seizoenen volgt de regisseur in ieder geval de Mol nog dus het is waarschijnlijk dat hij dat nu ook nog doet. Tooske en Kees zouden dan de Mol dus niet kunnen zijn, zo redeneren de fans. We zullen zien of ze vanavond of volgende week het programma moeten verlaten.