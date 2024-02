Matthijs van Nieuwkerk (voorlopig) niet op RTL

RTL heeft besloten de samenwerking met Matthijs van Nieuwkerk uit te stellen. Dat was bijna onvermijdelijk. Dat Van Nieuwkerk werd beschuldigd van een nare houding in de omgang met zijn redactie bij DWDD was al bekend toen RTL een contract afsloot met Van Nieuwkerk.

In het rapport dat vorige week verscheen over wantoestanden bij de Publieke Omroep bleek het gedrag van de presentator nog erger dan al bekend was. Volgens de directeur van de VARA was Van Nieuwkerk ook handtastelijk en misbruikte hij zijn positie om vrouwelijke medewerkers tot seks te verleiden. Die twee laatste aantijgingen ontkent Van Nieuwkerk.