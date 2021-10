‘Hardship of Life’: het verhaal achter de winnende foto

De Turkse fotograaf Mehmet Aslan won de Siena Photo Awards 2021 met deze bijzondere foto van een geluksmoment tussen een vader en zijn zoontje.

De vader heeft maar één been, zijn zoontje heeft geen armen en benen. De vader verloor zijn been in de oorlog in Syrië. Ht kind is geboren zonder ledematen als gevolg van een aangeboren aandoening veroorzaakt door de medicijnen die zijn moeder moest nemen nadat ze ziek was geworden door het zenuwgas dat vrijkwam tijdens de oorlog in Syrië.

De foto is genomen in het district Reyhanli, in de Turkse provincie Hatay, aan de grens met Syrië.