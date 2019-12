Greta vat het jaar samen in 5 woorden: ‘ons huis staat in brand’

“Ons huis staat in brand #2019in5woorden”, schreef Greta Thunberg op Twitter. Daarna plaatste ze een oproep met een video waarop te zien is hoe ver de wereld nog verwijderd is om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. In het akkoord was overeengekomen om de opwarming van de aarde onder 2 graden Celsius en mogelijk 1,5 graden Celsius te houden. “Dit kan niet langer nieuws tussen ander nieuws zijn, een belangrijk onderwerp tussen andere onderwerpen, een politiek topic onder andere politieke kwesties of een crisis tussen andere crisissen”, aldus Thunberg.

This can no longer be news among other news, an "important topic" among other topics, a "political issue" among other political issues or a crisis among other crises.

This is not party politics or opinions. This is an existential emergency. And we must start treating it as such. https://t.co/beRUwiJM1Y