Oeps: 30 auto’s door het ijs gezakt in Vladivostok

Je auto parkeren op het ijs, het blijft een risico, zelfs in het steenkoude Vladivostok. Zo’n dertig wagens hielden het niet droog. Het ijs brak naar verluidt toen enkele auto-eigenaren een gat boorden om te bekijken hoe dik het ijs was.

De auto’s stonden in principe op een ijslaag van twee meter dikte, maar dat was kennelijk niet genoeg. Sommigen zakten tot het dak weg in het water en moesten er uitgetakeld worden door hulpdiensten. Andere auto’s hadden enkel natte wielen en konden nog zelf wegkomen.