Python slikt kat in van gezin in Australië

Een python in het Australische Queensland heeft de kat van een gezin in zijn geheel door geslikt.

Slangenvanger Stuart McKenzie werd maandagochtend opgeroepen door een vrouw die een twee meter lange slang slapend in haar tuin aantrof. Zijn buik was opgezwollen. “Ik nam de slang mee naar een lokale dierenarts. We scanden het dier op een microchip en het betrof wel degelijk het huisdier van een gezin,” schrijft McKenzie op Facebook. “De dierenarts belde de eigenaar van de kat en zij nam later contact met me op. Ze was erg verdrietig. Voor haar kinderen was het nog erger.”

McKenzie laat weten dat het hoogst zeldzaam is dat huisdieren worden opgegeten door slangen, maar hij waarschuwt eigenaren wel om hun kat in de gaten te houden. “Niet alleen jagen katten zelf op wilde dieren, maar ze kunnen ook gedood worden door andere beesten of overreden door auto’s,” laat hij nog weten.

De slang is weer in het wild losgelaten.