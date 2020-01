Het afgelopen decennium was het warmste ooit, 2019 het op een na warmste jaar

De cijfers zijn onverbiddelijk: het afgelopen decennium was wereldwijd het warmste ooit en op 2016 na was 2019 het warmste jaar sinds het begin van de metingen.

Dat concludeert Copernicus, het satellietprogramma van de Europese Unie, op basis van eigen data. Vorig jaar was het slechts 0,04 graden koeler dan in 2016, terwijl dat jaar extra warm was door de golfstroom El Nino. Voor Europa was 2019 het heetste jaar in de geschiedenis. De vijf warmste jaren ooit waren allemaal in de afgelopen tien jaar. Gemiddeld was het 1,1 tot 1,2 graden Celsius warmer dan in het pre-industriële tijdperk en ruim een halve graad warmer dan in de periode 1981-2010.

“2019 was een uitzonderlijk warm jaar, met verschillende maanden die temperatuurrecords hebben gebroken”, zegt Copernicus-directeur Jean-Noel Thepaut. De concentratie CO2 bereikte vorig jaar het hoogste punt ooit. “Dit zijn ontegensprekelijk alarmerende signalen.”