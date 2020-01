Gigantisch zinkgat in China slokt bus op: minstens zes doden

Een zinkgat dat een hele bus en een aantal voetgangers opslokt, zo groot zie je ze zelden. Bij het ongeluk in de Chinese stad Xining kwamen zes mensen om het leven, tien worden nog vermist.

Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe mensen bij een bushalte wegrennen van een instortende weg. De bus steekt de lucht in en zakt daarna weg in de grond. Meerdere mensen verdwijnen op het moment dat het zinkgat zich uitspreidt. Het incident veroorzaakte ook een explosie in het gat, zo is in de video te zien.

In ieder geval zes mensen zijn om het leven gekomen. Zestien personen liggen in het ziekenhuis en er zijn nog tien vermisten.

Zinkgaten komen vaak voor in China. Meestal zijn bouwwerkzaamheden de oorzaak. In dit geval heeft een eerste onderzoek uitgewezen dat het gat is ontstaan doordat waterpijpen onder de weg zijn gebarsten als gevolg van hevige regen.