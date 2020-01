Nederlands gezin wil storm aan Costa van dichtbij zien: alle vijf zee ingesleurd

Vijf leden van een Nederlands gezin zijn gisteren in het Spaanse Calp in de provincie Alicante meegesleurd door een golf. Ondanks alle waarschuwingen gingen ze een dam in zee op om het noodweer van dichtbij te zien. Ze maakten ook foto’s van de hoge golven. Maar een van die golven sleurden hen alle vijf de zee in. Getuigen sloegen direct alarm bij de hulpdiensten. Een van hen liep daarbij een gebroken been op, de anderen hebben lichte verwondingen.





Door het noodweer vielen in Spanje gisteren drie doden en was de ravage – mede door enorme golven – op sommige plekken groot.



Het vliegveld van Alicante-Elche was zondag en gisteren grotendeels gesloten. Langs de kust en in de binnenlanden rond Alicante en Valencia kan de komende dagen een pak sneeuw vallen.