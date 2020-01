Woede op social media: Varken doet bungeejump in Chinees pretpark

Een Chinees pretpark liet bij wijze van promotiestunt een varken bungeejumpen. Het leidde tot grote woede op social media.

Medewerkers van het Meixin Red Wine Town-pretpark in het Chinese Chongqing gooiden het dier aan een elastiek van een 68 meter hoge toren af. Gillend stortte het varken met een cape om naar beneden, stuiterde een paar keer heen en weer en bleef bewusteloos hangen.

Op Weibo, het Chinese Facebook, werd boos gereageerd. “Het is walgelijk om een varken op deze manier te misbruiken”, schreef iemand. “Het doden van dieren voor consumptie is totaal iets anders dan ze te mishandelen voor vermaak”, zei een ander.

Het park zegt in de toekomst beter na te denken over promotiestunts. Het varken is naar de slachterij gebracht.