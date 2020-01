Naaldvis doorboort nek van jongen

Een Indonesische jongen had wat je noemt geluk bij een ongeluk. Een naaldvis doorboorde de nek van de tiener, maar hij overleefde het wonderwel.

Tijdens het nachtvissen voor de kust van Sulawesi werd de zestienjarige Mohammed Idul aangevallen door de naaldvis. Door de klap viel hij in het water, meldt de BBC. Het dier had geen vitale delen geraakt dus lukte het de jongen om naar de kant te zwemmen. Al die tijd zat de bek van het dier nog in de nek van het kind.

De vader van Mohammed bracht hem naar het ziekenhuis, maar de artsen beschikten niet over de juiste apparatuur, waardoor het lijden van de jongen voortduurde. In een specialistisch ziekenhuis wisten dokters uiteindelijk de vis te verwijderen.

Mohammed is de zin in het vissen niet vergaan door het ongeluk. “Ik moet de volgende keer gewoon voorzichtiger zijn. Naaldvissen kunnen niet tegen licht, dat is waarom hij uit het water sprong en mij neerstak”, legt hij uit.