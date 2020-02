Koud wassen is beter voor het milieu én je kleding, maar hoe schoon wordt je was dan nog?

Kort en koud wassen is beter voor het milieu, want er komen veel minder microplastics in het water terecht. Ook blijft je kleding langer mooi. Maar de grote vraag is: wordt je was nog wel schoon?

Het korte antwoord is: ja, redelijk. “Kort wassen kan prima voor kledingstukken die gewoon een opfrisbeurt nodig hebben, maar voor vuile kleren raad ik toch een warmer, of een lang maar koud programma aan,” aldus de Vlaamse Wasserij Voss tegen Het Laatste Nieuws. “Een koud, lang eco-programma krijgt je vies wasgoed wél helemaal schoon.” Dat komt doordat eco-programma’s langer draaien, waardoor het wasmiddel beter kan intrekken.

Met koud wassen draag je wél bij aan een beter milieu. Uit onderzoek van de Universiteit van Leeds en wasmiddelenfabrikant Procter & Gamble blijkt dat er heel veel microplastics van synthetische stoffen in de oceaan terecht komen door heet wassen. Dit is goed voor meer dan een derde van alle plasticvervuiling in de oceaan, aldus de onderzoekers.

Koud wassen is ook beter voor de portemonnee. Zo’n 90 procent van de energie is nodig voor het opwarmen van de machine. Daarom kost een wasbeurt op 90 graden 40 cent aan stroom en wassen op 15 graden maar 5 cent. Bovendien blijven kleuren veel beter behouden bij een wasbeurt van 30 minuten op 25 graden dan bij 80 minuten wassen op 40 graden. Daarnaast kwamen er de helft minder microvezels in het water.

Het is niet goed om nooit heet te wassen. “Dan krijg je vuil in je leidingen en in je trommel. Daarom is het goed om af en toe een warm programma te wassen van 90 graden, zodat alle bacteriën en vieze geurtjes weggaan,” aldus de wasserette.