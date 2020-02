Nieuw record: het was vrijdag op Antarctica warmer dan hier

Het is ongelooflijk: Op het continent met de laagste temperturen ter wereld, het kan er -80 worden, was het gisteren 18,3 graden. Boven nul. Daarmee sneuvelde een temperatuurrecord op Antarctica.

Het was bovendien twee keer zo warm als bij ons. Het kwik steeg hier vrijdag niet verder dan een graad of 9. Op Antarctica is het nu zomer. Het record werd gemeten op het Antarctisch schiereiland, zeker niet de koudste plaats van het continent. Toch ligt de gemiddelde temperatuur voor deze tijd van het jaar rond de 1 graad boven nul. Het oude record stamt uit 2015 en was 17,5 graad.

Het Antarctisch schiereiland lijkt relatief sneller op te warmen dan de rest van het continent. Reden waarom er ook de meeste onderzoeksstations zijn gevestigd.