We moeten minder vlees eten. Toch geeft de EU tientallen miljoenen euro’s uit aan vleespromotie

Voor het klimaat, voor de dieren, voor de gezondheid, er zijn redenen genoeg om minder vlees te eten. De Europese Unie denkt daar kennelijk anders over. Die besteedt juist 60 miljoen euro per jaar aan de promotie van EU-vlees.

Dat blijkt uit cijfers van Wakker Dier waarover de Volkskrant schrijft. Overal in Europa proberen landen de vleesconsumptie van hun bevolking te verminderen. Ondertussen verschijnen er vanuit de EU tegelijkertijd spotjes en campagnes om juist méér vlees te eten. Ze worden betaald uit de gigantische Europese pot voor landbouwsubsidies. Zo start er in Nederland over een paar maanden een campagne van 1 miljoen euro om binnenlands kippenvlees te promoten. Ook de reclame ‘Kip, het meest veelzijdige stukje vlees’ werd al betaald met EU-geld.

“In het licht van het totale Europese landbouwsubsidiespektakel stelt het geld voor vleescampagnes van de afgelopen drie jaar relatief weinig voor,” zegt consumptiesocioloog Hans Dagevos van Wageningen University in de Volkskrant. Er gaat jaarlijks 59 miljard euro naar de agrarische sector in Europa. “Maar het is toch 60 miljoen euro. Bij het Voedingscentrum zouden ze bijkans gek worden als ze dergelijke bedragen tot hun beschikking krijgen.”

Het is jammer dat het Voedingscentrum met haar anti-vleescampagnes wordt tegengewerkt door de pro-vleesspotjes, die betaald worden door de EU.