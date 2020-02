Betoverend geluid: wetenschapper op Antarctica gooit ijs in heel diep gat

Je denkt: ‘hoe bijzonder kan het zijn, ijs dat in een gat wordt gegooid?’ Maar de video, waarin een wetenschapper op Antarctica precies dat doet, is al 3,5 miljoen keer bekeken. Dat komt, omdat het inderdaad een heel vreemd geluid is.

Geochemicus John Andrew Higgins plaatste twee weken geleden op Twitter beelden van misschien wel zijn favoriete tijdverdrijf op Antarctica. Te zien is hoe hij een blok ijs in een gedrild ijsgat gooit van 137 meter diep.

Peter Neff, de glacioloog die het trucje ook al eens deed, legt uit hoe dit wonderlijke geluid ontstaat. Er zijn twee effecten die hier samenkomen. Ten eerste is er het Doppler-effect. “Zodra het ijs begint te vallen verandert de toonhoogte van het geluid,” legt de wetenschapper uit. “Dat is het Doppler-effect.”

“Als het ijs de bodem van het geboorde gat raakt, komt het geluid daarvan niet lijnrecht omhoog, maar de geluidsgolven botsen tegen de zijkanten van het gat,” aldus Neff. “Daardoor hoor je dat specifieke soort schietgeluid.”

What does a 9 inch ice core sound like when dropped down a 450 foot hole? Like this! Credit to @peter_neff for the idea and @Scripps_Polar, @sciencejenna, @GeosciencesPU, @US_IceDrilling, and @paleosurface for the execution! pic.twitter.com/pW7LxKdbUB