Deze winter was in Europa verreweg de warmste ooit

Overal in Europa was het deze winter veel te warm. In Zuid-Europa is het niet eens winter geweest, zou je kunnen zeggen, maar ook in het noorden lagen de temperaturen ver boven gemiddeld. De klimaatcrisis zorgt voor een snelle opwarming, waarschuwen wetenschappers (nog maar eens).

In januari en februari was het in de Finse hoofdstad Helsinki gemiddeld zes graden warmer dan in de periode 1981-2010. In heel Europa was het 3,4 graden warmer dan in die periode en zelfs 1,4 graad warmer dan het vorige record van 2015-2016.

“Hoewel deze winter op zichzelf een grote uitzondering was, is het waarschijnlijk zo dat dit soort extremen meer voorkomen door de wereldwijde opwarming,” aldus Carlo Buontempo, directeur van C3S.

Ook elders op de wereld was het afgelopen maanden veel te warm. Zo was het op Antarctica voor het eerst ooit warmer dan 20 graden en noteerde Australië de op een na warmste zomer. Alleen vorig jaar was het er nog warmer.

Wereldwijd waren de afgelopen vijf jaar en tien jaar de warmste sinds het begin van de metingen 150 jaar geleden. Het jaar 2019 was het tweede warmste ooit. Het warmste jaar was 2016, maar toen stegen de temperaturen mede door golfstroom El Niño.