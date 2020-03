CO2-uitstoot daalt met 2 procent: “Hoopvol, maar niet voldoende”

Wereldwijd is de CO2-uitstoot met 2 procent afgenomen. In de afgelopen dertig jaar daalde de uitstoot niet eerder zo sterk. We zetten dus kleine stapjes in de goede richting, maar het is volgens een gerenommeerde denktank nog steeds te weinig om het klimaatakkoord van Parijs te halen.

De EU haalde 24 procent minder energie uit steenkool. De VS kende een daling van 16 procent. “De wereldwijde daling van 2 procent van de uitstoot door toedoen van steenkoolverbranding is goed nieuws voor het klimaat, maar regeringen moeten de elektriciteitstransitie nog altijd versnellen, zodat de energieproductie uit steenkool in de jaren 2020 definitief in elkaar zakt”, zegt hoofdonderzoeker Dave Jones van denktank Ember.

Doordat de EU steenkool inruilt voor wind- en zonne-energie is de CO2-uitstoot sinds 2007 met 43 procent gedaald. In de VS wordt voornamelijk overgeschakeld op gas, wat een veel kleinere afname van CO2-uitstoot tot gevolg heeft.

“Overschakelen van steenkool op gas is gewoon de ene fossiele brandstof inruilen voor een andere”, zegt Jones. “De goedkoopste en snelste manier om elektriciteitsproductie uit kolen te beëindigen, is door een snelle uitrol van wind- en zonne-energie.”

Europa presteert wereldwijd verreweg het best, maar dat is niet dankzij Nederland. Met 7,4 procent van de energie uit duurzame bronnen scoort ons land het slechtst van heel Europa en ver beneden het Europese gemiddelde van 18 procent.