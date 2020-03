De onschuld: klein chimpanseetje geboren in Beekse Bergen

Te midden van al het tumult is er dit weekend een klein chimpanseetje geboren in dierenpark Beekse Bergen. Moeder en kind maken het goed. Het park plaatste schattige beelden online.

“Het is waarschijnlijk een jongetje”, vertelt verzorger Kris Jansen in de video. “Moeder Pepa pakt het super goed op en zorgt goed voor haar jong.” Wie de vader is, is nog onbekend, aldus Jansen. “Er zijn meerdere vruchtbare mannen in de groep, maar waarschijnlijk is het groepsleider Dennis.” Het is het tweede kind van Pepa. Ruim 5 jaar geleden beviel ze van dochter Inosha. Vijf jaar tussen twee jongen is heel gemiddeld voor chimpansees.

Er is geen diersoort die meer verwant is aan de mens dan de chimpansee. Ons DNA komt voor 98 procent overeen met de dieren. De zwangerschap duurt 8 maanden. Een jonge chimpansee is na 6 maanden onafhankelijk, maar blijft wel 7 jaar bij zijn moeder.

Grappig detail: jonge chimpansees hebben een wit plukje net boven de billen. Daardoor weten de anderen dat het dier nog jong is en kan het zich meer permitteren. Na vijf jaar verdwijnt het plukje en moet de jongeling zich net als iedereen aan de regels houden.