In Shenzhen mag je geen honden en katten meer eten

De Chinese stad Shenzhen heeft het eten van honden en katten verboden als onderdeel van een bredere bestrijding van de handel in wilde dieren sinds de opkomst van het nieuwe coronavirus.

Wetenschappers vermoeden dat het coronavirus van dieren op mensen is overgegaan. Enkele van de vroegste infecties werden gevonden bij mensen die werden blootgesteld aan een wildmarkt in Wuhan, waar vleermuizen, slangen, civetkatten en andere dieren werden verkocht.

Het verbod maakt deel uit van een breder pakket aan maatregelen, die de handel van wilde dieren in China de kop in moeten drukken.

“Honden en katten als huisdier hebben een veel nauwere band met mensen opgebouwd dan alle andere dieren, en het verbieden van de consumptie van honden en katten en andere huisdieren is een gangbare praktijk in ontwikkelde landen en in Hong Kong en Taiwan”, zegt het stadsbestuur.