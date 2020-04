Zo zonnig wordt het komende week

Je zou bijna vergeten dat de lente al weer in volle gang is. De zon heeft daar gelukkig wel aan gedacht en gaat vanaf zondag volop schijnen. Je kunt dan wel niet op een terrasje neerploffen, maar in je tuin, op je balkon of in de natuur kan het ook erg aangenaam zijn.

Vrijdag en zaterdag is het nog fris met een temperatuur van maximaal 12 graden, maar zondag schiet het kwik omhoog naar een graad of 20. Woensdag wordt waarschijnlijk zelfs de 22 graden gehaald. Tot en met het weekend daarna blijft het nog aangenaam met temperaturen van rond de 16 graden en een zonnetje. Regen valt er niet en het waait ook nauwelijks.

Prima weer om de coronacrisis even te vergeten. Je tuin ligt er na al die weken thuis blijven ongetwijfeld pico bello bij. Daar kun je dus met een hapje en een drankje heerlijk van gaan genieten.