Vier gestreepte pootjes en een bruine vacht: zeldzame zonkey geboren

Het komt hoogst zelden voor: een kruising tussen een zebra en een ezel, maar in het Keniaanse Sheldrick Wildlife Trust is het toch gebeurd. Daar is een zezel of in het Engels zonkey geboren. Het diertje heeft gestreepte zebrapootjes en het bruine lijf van een ezel.

Hoe het kon gebeuren? Vorig jaar mei ontsnapte een zebra uit het Tsavo Esat National Park. Ze wandelde op haar gemakje het nabij gelegen dorp in en vermaakte zich uitstekend tussen het vee aldaar. Na een paar weken werd het dier weggehaald en teruggebracht naar een ander national park.

Enige tijd later verscheen de zebra plots met een kleintje aan haar zij. Het duurde even voor haar verzorgers door hadden dat het geen gewoon zebrajong was, maar een heuse zonkey.

“Waar zebraveulens normaal worden geboren met witte en bruine strepen die na een tijdje zwart worden, had het lijf van dit kleintje opvallend lichte strepen en was het overwegend zandkleurig. We dachten eerst nog dat het veulen had genoten van een modderbad, tot we beseften waar we mee te maken hadden. Ons weglopertje was bevallen van een zonkey!”, schrijven de natuurbeheerders.

“Zebra’s hebben een dracht van zo’n twaalf maanden, dus het was niet moeilijk om na te gaan hoe dit zo was gekomen. Moeder was vlak voordat ze was verhuisd een verliefde ezel tegengekomen.”

Normaal gesproken zullen zebra’s en ezels nooit met elkaar paren. Het is dus een hoogst zeldzaam dier. Ook omdat het zelf geen jongen kan krijgen.