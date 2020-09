7 producten die vervuilender zijn dan je denkt

Elke keer een nieuwe plastic tas kopen in de supermarkt, dat doet bijna niemand meer. Ook scheiden we ons afval en drinken we uit kartonnen rietjes, maar er zijn nog steeds producten die we gebruiken, waarvan we niet eens beseffen dat ze slecht zijn voor het milieu.

Shampoo

In veel shampoo en douchegel zitten microplastics. Na het douchen komt het plastic in het water terecht en uiteindelijk in de zee. Ballonnen

Jaarlijks laten we in Nederland een miljoen ballonnen op, waarvan er 260.000 in zee terechtkomen. Kauwgom

De meeste kauwgom is net als plastic gemaakt van aardolie en is moeilijk afbreekbaar. Het komt in de vorm van microplastics in de grond terecht. E-mail

Al je e-mail wordt bewaard in grote datacentra, die niet alleen energie slurpen, maar ook miljarden liters water verbruiken. Brits onderzoek toonde aan dat als alle Britten één bedankmailtje minder zouden sturen, dit evenveel CO2 zou besparen als 81.152 vluchten naar Madrid of 3.334 dieselauto’s op de weg. Autobanden

Nederlanders verbruiken ongeveer één autoband per persoon per jaar. Ze zijn gemaakt van synthetisch rubber en laten plastic achter op het wegdek en in de lucht. Flesjes water

Zelfs in Nederland, waar het kraanwater heerlijk is, verbruiken we nog 283 miljoen flesjes water per jaar. Die komen allemaal ooit in de oceaan of op een vuilnisbelt terecht. Kaarsen

Zo’n onschuldig kaarsje is gemaakt van paraffine, wat uit aardolie en bruinkool bestaat. Smerig spul dus. Niet alleen het maken van kaarsen is slecht voor het milieu, ook bij het branden ervan komen schadelijke stoffen vrij als fijnstof en CO2.