Van 35 graden naar nachtvorst: -1,3 graden in Twente

Een paar dagen geleden was het nog ruim 35 graden in Gilze-Rijen, vanochtend zakte het kwik tot -1,3 graden in Twente. Het is de eerste nachtvorst aan de grond na de zomer.

Maar de tropische hitte van afgelopen week is veel meer een uitzondering dan de vorst op klomphoogte. In 2012 was het half september -5 graden aan de grond, aldus Weerplaza.

Gemiddeld is er voor het eerst nachtvorst op 12 september. In 1973 zakte het kwik zelfs op 22 augustus al onder nul, maar in 2014 duurde het tot 5 november toen het voor het eerst in Eindhoven -0,6 graden werd.

Het is dit jaar even geleden dat het vroor. Dat was voor het laatst op 29 mei. Toen was het met -5 graden in Eelde het koudst. Toch kunnen de handschoenen voorlopig in de kast blijven. Tot en met woensdag is het nog meer dan 20 graden. Vanaf dan blijft het nog altijd ruim 15 graden, maar het gaat wel regenen.