Voor kat en hond is de wintertijd ook weer wennen

In de nacht van zaterdag 24 oktober op zondag 25 oktober schakelen we over op wintertijd. Om twee uur ‘s ochtends is het drie uur. Dat heeft impact op onze biologische klok. En onze huisdieren voelen het ook.

Honden en katten hebben hun eigen biologische klok die de tijd aangeeft om te gaan slapen, om te eten. Hun cycli zijn nauw verwant aan die van licht en donker. Dit regelt hun dagen en nachten en heeft invloed op zowel hun fysiologie als hun gedrag.

Omdat ze van routine houden, kunnen huisdieren in de war raken door de plotselinge verandering in hun dagelijkse gewoonten als gevolg van de aanpassing van de klok. Niet omdat ze kunnen klokkijken, maar omdat wij ineens gek doen op de verkeerde uren. Hun eten komt later, wij blijven slapen, we gaan te laat naar ons werk en komen ook te laat terug. De dag wordt dan met een uur verschoven, zonder dat ze de reden begrijpen.

Het eerste dat een hond ‘s ochtends doet, is zijn behoeften. Dus als jij later wakker wordt kan hem dat hem/haar aanmoedigen om een ​​plant of een tapijt te zoeken om zichzelf te ontlasten.

Als ze op een ‘verkeerd’ tijdstip van de dag maaltijden krijgen, kunnen ze van streek zijn, opgewonden raken, bedelen, hongeriger zijn dan normaal, op de bank knagen …

De kat kan ‘s morgens vroeg chagrijnig zijn als hij u niet ziet.

Huisdieren wennen eraan dat je op een bepaald moment thuiskomt van je werk. Deze plotselinge verschuiving kan leiden tot angstig gedrag.

Om dit tegen te gaan, is het noodzakelijk om tijdens deze overgangsperiode speciale aandacht te besteden aan hun behoeften. Het is belangrijk om ze extra comfort te bieden als ze tekenen van angst vertonen. Langere wandelingen of langere speeltijden kunnen de kwaliteit van hun slaap verbeteren.