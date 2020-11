In Canada is het voor een eland verboden om je auto te likken

Wie het Canadese National Park Jasper binnenrijdt, krijgt een opmerkelijk verbodsbord te zien: Laat een eland niet aan je auto likken. Het bord roept veel vragen op. Ten eerste: hoe zorg je ervoor dat hij dat niet doet? Ten tweede: waarom mag een eland niet aan je auto likken? En ten derde: waarom wil hij dat zo graag?

Volgens de parkrangers veroorzaken de elanden ongelukken door op de auto’s af te lopen met het doel de voorkant te likken. De beesten zijn groot en zwaar en kunnen dus flinke schade aanrichten of zelf overlijden door de botsing. Is een rendier binnen 30 meter afstand dan kun je het beste gas geven, klinkt het advies.

Maar waarom zou een eland willen likken aan je auto? Heel simpel: de dieren hebben ontdekt dat het zout, dat nu wordt gestrooid tegen de sneeuw, aan de voorkant blijft kleven. Het smaakt hetzelfde als de zouttabletten die in het park zijn verspreid. Die hebben de dieren ‘s winters nodig om hun mineralen op peil te houden.

Mocht je het verbod aan je laars willen lappen: het voeren van dieren is verboden in het park en zout is ook voedsel. De boete kan oplopen tot een kleine 20.000 euro.

Online is hilariteit ontstaan over het verbod.

How!?! That's what I want to know. How do you stop a moose from doing anything it wants to?? — Kate Morgan (@kalinres) November 15, 2020