Pas op: het is voor het eerst glad op de weg

We moesten lang wachten op een beetje ouderwetse vorst aan de grond, maar nu is het zover. Waarschijnlijk heb je er ook al snel weer genoeg van, want het betekent dat het glad is op de weg. Vanochtend is het overal oppassen geblazen.

In het hele land geldt code geel, vanwege gladheid. Vooral op bruggen en viaducten moet je voorzichtig zijn. Behalve in Zeeland en op de Waddeneilanden is de temperatuur vannacht overal onder nul gezakt. In het zuiden van het land kan het nog tot 11 uur glad zijn. Ook is er mist en nevel. Vanmiddag gaat het vanuit het noordwesten flink regenen. De temperatuur loopt op tot een graad of negen. Woensdag wordt het weer kouder.

Gisteren was het voor het eerst sinds het voorjaar onder nul in De Bilt. Daarmee is de eerste vorst van de winter officieel een feit. In het Drentse Eelde was het met -2,9 graden het koudst. Veel meer moeten we van de winter voorlopig niet verwachten. Sneeuw is in geen velden of wegen te bekennen, ijs ook niet. De meteorologen zeggen dan ook dat we niet hoeven te rekenen op een witte Kerst.