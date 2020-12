Jongeren maken zich meer zorgen om klimaat, ouderen leven duurzamer

Het is eenvoudig om te zéggen dat je het zo erg vindt van het klimaat, maar daadwerkelijk tweedehands kleding kopen, geen vlees eten en wegblijven uit het vliegtuig is toch wat lastiger. In werkelijkheid blijken het dan ook niet de ‘milieubewuste’ jongeren te zijn die het groenst leven, maar die verguisde babyboomers.

Seizoensproducten

Van de 2000 Britten die in een enquête werden gevraagd naar hun groene levenshouding vond 78 procent het hun eigen verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Of ze daar ook naar handelen? Amper een kwart van de 18- tot 34-jarigen zegt lokaal te winkelen, minder kleding te kopen en plastic voor eenmalig gebruik te vermijden. Bij de 55-plussers maakt ongeveer de helft deze milieubewuste keuzes. Van de jongeren koopt bovendien slechts 16 procent seizoensproducten, terwijl 35 procent van de ouderen dat doet.

Flexitariërs

En wie denk je dat er het meest vliegen? Uit onderzoek van I&O Research blijkt dat vooral mensen die op D66, GroenLinks en de VVD stemmen het vaakst het vliegtuig nemen. VVD’ers vliegen gemiddeld 9,6 uur per jaar, D66-stemmers 7 uur en GroenLinksers 5,7 uur. Het Nederlands gemiddelde is 5,6 uur. Verder vliegen hogeropgeleiden vier keer zo vaak als lageropgeleiden, noemen ze zich veel vaker flexitariër, maar eten ze toch meer vlees dan hun lager opgeleide landgenoten. Ook douchen ze langer en wonen ze vaker in slecht geïsoleerde woningen.

Veelvliegers

Vóór de coronacrisis was de luchtvaart goed voor zo’n 3 procent van de mondiale CO2-uitstoot, schrijft Trouw naar aanleiding van twee rapporten van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM), die eerder dit jaar verschenen. Een kleine groep mensen is verantwoordelijk voor een groot deel van het vliegverkeer. De veelvliegers? Jonge hoogopgeleide stedelingen met een goed inkomen. Dezelfde groep noemt zich vaak milieubewust en is fan van Greta Thunberg (ze kunnen nog veel van haar leren).