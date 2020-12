Vannacht zijn er 100 vallende sterren per uur

Komende nacht is er een vallende sterrenregen. Tussen 12 uur ‘s nachts en 3 uur ‘s ochtends loopt het aantal zelfs op tot meer dan 100 per uur. Helaas is het dan waarschijnlijk overal bewolkt. In het oosten van het land heb je nog de meeste kans om er iets van te zien, meldt Weeronline.

Je kunt waarschijnlijk ook beter aan het begin van de avond kijken. Vanaf 20 uur zijn er al 26 vallende sterren per uur te zien en dat loopt op tot 63 rond 22.00 uur. Vooral in Overijssel, Drenthe, Groningen en het oosten van Friesland is het de moeite waard om richting het oosten te kijken op ongeveer 50 graden hoogte (90 graden is recht boven je).

Van maandag op dinsdag zijn er ook nog veel vallende sterren, maar wederom zijn ze door bewolking moeilijk te zien. De vallende sterren zijn afkomstig van de meteorenzwerm Geminiden. Die sterren zijn vaak gelig en helder met een relatief kort spoor.