‘Elektrische SUV’s veroorzaken meer fijnstof dan benzineauto’s’

Het lijkt een no brainer dat elektrische auto’s beter zijn voor het milieu dan benzineauto’s, maar dat is niet altijd waar, blijkt uit een nieuwe studie van de OESO. Zo is de niet door de motor geproduceerde hoeveelheid fijnstof bij elektrische SUV’s groter dan bij vergelijkbare benzineauto’s. Daarover schrijft het AD.

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling schat op basis van eerdere studies dat het wegverkeer voor 25 procent verantwoordelijk is voor de hoeveelheid fijnstof in de lucht. Maar die uitstoot komt niet alleen door de motor. Bij auto’s die voldoen aan de Euro 6d-emissienorm is 88 tot 98 procent van het fijnstof het gevolg van rem- en bandenslijtage, meldt Duits autoblad Auto Motor und Sport.

Elektrische auto’s produceren bij het remmen minder fijnstof, maar de banden veroorzaken des te meer stofdeeltjes van maximaal 2,5 micrometer doorsnee. Dat komt door de zware accu’s. Vooral elektrische SUV’s produceren veel fijnstof, wel 3 tot 8 procent meer dan vergelijkbare auto’s met benzinemotor.