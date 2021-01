Zeldzame levende zeepaardjes gevonden op de Waddeneilanden

Er zijn zeepaardjes gevonden op Texel, Vlieland en Ameland. En ze leefden ook nog. Een hoogst zeldzame gebeurtenis.

Diana Rolf vertelt over haar vondst op het strand van Vlieland aan Editie NL: “Hij leefde nog wel, zodra ik hem in mijn hand had begon ‘ie te krioelen, dus ik heb hem in het water gehouden om hem nat te houden.”

Het diertje is overgebracht naar De Noordwester Waddencentrum en Zeeaquarium. Medewerker Lars Kuijpens: “Hij was in het begin vrij rustig, maar hij heeft wat gegeten en dat ging wel goed.”

Levende zeepaardjes zijn volgens hem een zeldzaamheid. “We hebben er een tijdje terug ook eentje gehad, maar die redde het niet. Misschien worden er wel meer gevonden, maar dat is bij ons niet bekend. Ze komen hier wel voor, maar niet heel veel.” Ook op Texel en Ameland vonden wandelaars een levend zeepaardje op het strand.

Eigenlijk is de Waddenzee in de winter veel te koud voor zeepaardjes. Dierverzorger Jarco Havermans denkt dat klimaatverandering een rol speelt. “Ze leven hier wel, maar in de winter zoeken ze meer het zuiden op. Ze zitten hier nu dus buiten hun leefgebied voor de winter.”