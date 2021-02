Zeeleeuwen sterven aan mysterieuze kanker: oorzaak is geen goed nieuws voor mensen

Kanker is bijzonder zeldzaam bij wilde dieren. Toch overlijdt een groot aantal zeeleeuwen voor de kust van Californië aan de ziekte. Onderzoekers weten na twintig jaar onderzoek hoe dat komt.

Medewerkers van het Marine Mammal Center in San Francisco zien al jaren zeeleeuwen aanspoelen met veel pijn. Hun organen en lymfeklieren zitten vol tumoren. Van de vierhonderd die het centrum binnen werden gebracht, leed een kwart aan kanker.

De oorzaak van de kanker blijkt een onbekende herpesvariant te zijn, maar de kans op overlijden was fors groter bij de dieren met een hogere concentratie van de giftige chemicaliën DDT en PCB’s. “De concentratie van giftige stoffen in deze dieren in Californië is buitengewoon en werkt de kanker in de hand”, aldus patholoog Pádraig Duignan van het Marine Mammal Center. “De schadelijke stoffen die hier in het verleden gedumpt werden, zijn de afgelopen jaren nauwelijks afgebroken en niemand weet of dat ooit het geval zal zijn.”

Het is ook voor mensen slecht nieuws. “Zeeleeuwen leven in hetzelfde water als waar wij in zwemmen en surfen”, zegt dierenarts Frances Gulland van de Amerikaanse Marine Mammal Commission in de Los Angeles Times. “Ze eten dezelfde vis en zeevruchten als wij. Ook wij worden dus blootgesteld aan het gevaar van de schadelijke stoffen in het water.”