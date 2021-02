Chinese wetenschappers laten het regenen op het dak van de wereld

Het weer beïnvloeden, het klinkt als iets wat je als mens niet moet willen, maar daar denken de Chinezen anders over. Wetenschappers hebben er met behulp van geluidsgolven voor gezorgd dat er 17 procent meer regen viel in een deel van Tibet.

Onderzoekers van de Tsinghua Universiteit in Peking proberen al enige tijd om met krachtige geluidsgolven op een lage frequentie een grotere hoeveelheid neerslag te bewerkstelligen. Dat is nu gelukt in een experiment in het Tibetaanse Hoogland, ook wel het dak van de wereld genoemd. Op zeker 4000 meter hoogte regent het amper nog. Maar door gigantische luidsprekers geluid te laten produceren, viel er dus wel wat neerslag.

Watertekort

China kampt met een waterprobleem. 80 procent van het grondwater is ongeschikt om te drinken en 70 procent daarvan is zelfs te vervuild om aan te raken. Door meer regen te produceren hopen wetenschappers het water te reinigen.

Hoewel China zelf zegt dat het regenproject geen kwaad kan, is er veel kritiek. Zo zouden de megagrote geluidsinstallaties het leven van mens en dier verstoren, maar belangrijker: als het meer regent in Tibet, dan regent het elders minder, zo redeneren wetenschappers. India beschuldigt het buurland bijvoorbeeld van verstoring van de regenpatronen. Nu al legt China met een netwerk van dammen in de Maokongdelta soms rivieren in Laos, Thailand en Cambodja droog.