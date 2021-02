Gevoelstemperatuur zondag -20 en mogelijk sneeuwduinen: wees voorzichtig

Het gaat sneeuwen. Dat is leuk. De gure wind, die de gevoelstemperatuur zondag laat zakken tot -20 is wat minder leuk. Vooral het noorden wordt getroffen door extreme kou.

Zeker zondag is het uitkijken geblazen. Windkracht 7 en temperaturen ruim onder het vriespunt zorgen voor een gevoelstemperatuur waardoor het lokaal wel als -20 kan voelen. “Het kan voor gevaarlijke situaties zorgen”, zegt Marc de Jong van Buienradar tegen RTL Nieuws.

Vanaf een gevoelstemperatuur van -15 kan het KNMI enkel vanwege de kou code geel afkondigen. “Het vermelden van de gevoelstemperatuur door de meteorologische diensten is noodzakelijk om koudeletsel, zoals onderkoeling en bevriezing te voorkomen”, staat op de website.

Daarnaast gaat het ook nog flink sneeuwen. Dat is vooral op de weg gevaarlijk. Mogelijk zie je geen hand voor ogen. “Het kan ook zijn dat de sneeuw zich ophoopt, dan krijg je sneeuwduinen. Dat verwacht ik niet op de snelwegen, maar op kleine Groningse weggetjes kan dat gebeuren. Heb je ineens een meter sneeuw voor je neus.” Verder kunnen de wegen spekglad worden door ijzel.

In de rest van het land is het aanmerkelijk minder bar en boos. In Maastricht en Zeeland blijft de temperatuur rond het vriespunt. In De Bilt daalt de gevoelstemperatuur tot -13. Ook heel koud, maar niet zo erg als in Groningen.