Het blijft heel lang heel koud: dat wordt schaatsen

Schaatsen op natuurijs, het is al even geleden, maar dat pleziertje kan ons bijna niet meer ontgaan. Met nachttemperaturen tot wel -15 graden deze week gaat het ouderwets streng vriezen.

Maandag trekt de sneeuw weg, de wind gaat liggen en wat overblijft is onvervalste winterse vrieskou. Buienradar voorspelt voor morgen een dagtemperatuur van -5 graden, in de nacht zakt het kwik nog een graadje verder.

Dinsdag kan het overdag -7 worden, de rest van de week blijft het overdag rond de -5. ‘s Nachts duikt het kwik echter naar -10 tot -15 graden. In de tweede helft van de week wordt het nog kouder dan in de eerste helft. En het mooie is: de wind verdwijnt en de zon komt tevoorschijn.

Begin volgende week loopt de temperatuur iets op, maar waarschijnlijk blijft het ‘s nachts vriezen en wordt het overdag net iets boven nul, al is er voor de lange termijn nog veel onzeker.

Hoe dan ook, is het tijd om je schaatsen uit het spreekwoordelijke vet te halen en te kijken of je de slag snel weer te pakken hebt.