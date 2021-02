Doorn heeft de primeur: de ijsbaan is open

Vanaf 8 uur vanmorgen is de ijsbaan in Doorn geopend. Tenminste, voor kinderen. Vanwege de coronamaatregelen mogen volwassenen niet het ijs op.

Maar wie 17 jaar of jonger is kan vandaag de ijzers onderbinden door de inspanningen van vrijwilligers, die vannacht met een dweilmachine een dun laagje water aangebracht hebben op de baan.

In 2019 konden liefhebbers voor het laatst het ijs op in Doorn. Door de beschutte ligging op de Utrechtse Heuvelrug kan er altijd al snel geschaatst worden in de plaats.