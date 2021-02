Beren stormen recht op publiek af na vrijlating in de natuur: mensen slaan op de vlucht

Er kwam veel publiek opdagen bij de vrijlating van zes zeldzame beren in de natuur in Irak. Sommigen zouden gered zijn uit de huizen van mensen.

Bij het bijzondere moment waren beveiligers, cameramensen en nieuwsgierigen aanwezig om te zien hoe de wilde dieren weer terug naar hun natuurlijke habitat mochten.

De beren waren echter helemaal in paniek en renden niet de bergen in, maar gingen recht op de menigte af. De mensen zetten het op een lopen, terwijl ze dat juist niet zouden moeten doen. De aanwezige experts riepen dan ook: ‘niet rennen’, maar dat was tegen dovenmansoren gezegd.