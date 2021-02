Verontrustende studie: door smeltende permafrost komt wellicht veel meer koolstof vrij dan gedacht

Een van de redenen waarom wetenschappers het smeltende poolijs zo vrezen is wat eronder vandaan komt: een heleboel koolstof. Een nieuwe studie toont nu zelfs aan dat er veel meer koolstof kan vrijkomen dan gedacht.

De permafrost op de Noordpool bevat vier keer meer koolstof dan de totale menselijke CO2-uitstoot bij elkaar. Als die in de lucht terechtkomt, kan dat aanzienlijke gevolgen hebben voor de opwarming van de aarde. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat de koolstof voor een deel vast werd gehouden door kleine ijzerdeeltjes, maar nu blijkt dat microben door de deeltjes heen eten en zo de koolstof laten vrijkomen.

Deze ijzer afbrekende bacteriën worden actiever door de stijging van de temperatuur. “Bevroren grond heeft een hoog zuurstofgehalte, waardoor de ijzermineralen stabiel blijven en in staat zijn om koolstof aan zich te binden,” legt onderzoeker Carsten W. Müller uit van de universiteit van Kopenhagen. “Maar zodra ijs smelt en in water verandert, zakt het zuurstofgehalte en wordt het ijzer instabiel. Tegelijkertijd maakt het smeltende ijs het ijzer toegankelijk voor bacteriën. Dit proces zorgt ervoor dat opgeslagen koolstof vrijkomt als CO2.”

De hoeveelheid extra koolstof die op deze manier in de lucht terechtkomt, is mogelijk wel 5 procent van de totale hoeveelheid koolstof in de atmosfeer, zegt het onderzoeksteam. Dat is vijf keer zoveel als wat mensen jaarlijks de lucht in pompen. “Dat betekent dat we te maken hebben met een grote nieuwe bron van CO2-uitstoot die we mee moeten nemen in de klimaatmodellen en nader moeten bestuderen,” aldus Müller.