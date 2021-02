Olifant doodt verzorger met één klap van slurf

Met één rake klap van haar slurf doodde een olifant in een Spaanse dierentuin haar verzorger. Het dier wierp de man tegen de tralies van haar verblijf. “De kracht van de klap was enorm.”

De vrouwtjesolifant, die rond de 4.000 kilo weegt, raakte de 44-jarige dierentuinmedewerker woensdagochtend met haar slurf in het Cabarceno Natural Park in de buurt van Santander. De man werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed drie uur later aan zijn verwondingen.

Op het moment dat de verzorger het verblijf schoonmaakte, was de olifant met haar jong aanwezig. “Het blijven onvoorspelbare dieren,” zegt Javier Lopez Marcano, toerismeminister van de regionale overheid van Cantabria, die eigenaar is van de zoo. “De kracht van de klap was zo enorm, dat niemand dat kan overleven.”

Het is het eerste incident in het 31-jarig bestaan van het park. De politie en de dierentuin zijn een onderzoek gestart. In Cabarceno Natural Park leven 120 diersoorten, waaronder wolven, tijgers, leeuwen en jaguars. Ze leven met één of meer soorten bij elkaar in heel grote ruimtes.

Afgelopen jaar werd een 46-jarige dierverzorger aangevallen door een 200 kilo zware gorilla in een dierentuin in Madrid. Daar hield de medewerker twee gebroken armen en borst- en hoofdwonden aan over.