Er worden 3 miljoen mondkapjes gebruikt. Per minuut

Één persoon die één mondkapje per dag gebruikt, is geen ramp. Miljarden mensen die dat doen mogelijk wel. Volgens schattingen gaan er wereldwijd 129 miljard mondkapjes per maand doorheen, oftewel bijna 3 miljoen stuks per minuut.

De meesten zijn wegwerpkapjes die voor 80 procent bestaan uit plastic microvezels, zoals polypropyleen en polyethyleen. Hoe lang het duurt voor zo’n mondkapje is vergaan in de natuur? Mogelijk wel 450 jaar. Van recyclen is nauwelijks sprake. 75 procent van de mondkapjes komt dus in de natuur of op de vuilnisbelt terecht.

Daar zorgen ze voor de verspreiding van micro- en nanoplastics, die in de grond of in het water belanden. De onderzoekers, die de cijfers optelden, adviseren in vakblad Frontiers of Environmental Science & Engineering dan ook om meer onderzoek te doen naar de afbraak van mondkapjes in de natuur.

Ze komen ook met alternatieven, zoals het apart verzamelen van mondkapjes, richtlijnen voor afvalbeheer of het gebruik van biologisch afbreekbare kapjes. De uitwasbare variant is uiteraard ook een oplossing.