De lente is nergens te bekennen: het kan zelfs gaan sneeuwen

Oké, zo’n dik pak als in februari zal er echt niet gaan vallen, maar het kan wel serieus weer gaan sneeuwen. En het wordt ook nog eens steenkoud komende week. De lente maakt dus bepaald nog geen aanstalten om haar zonnige gezicht te laten zien.

Het blijft voorlopig koud, bewolkt en regenachtig, zegt meteoroloog Reinier van den Berg van Buienradar tegen RTL Nieuws. “En vanaf donderdag wordt het een stuk kouder. Sterker nog, het kan vrijdag zelfs wat gaan sneeuwen. En ik verwacht niet dat het blijft liggen, maar zelfs dat is nog mogelijk. Het wordt er koud genoeg voor.”

Ook de rest van maart regeert Koning Winter nog met ferme hand. “De weersverwachting is vrij zeker,” aldus Van den Berg. “De komende week is het verhaal duidelijk en ook daarna lijkt het nog even hetzelfde te blijven. Nee, maart gaat er dit jaar niet in slagen ons een voorjaar te bezorgen. Mooier kunnen we het niet maken.”

Dat was vorig jaar wel anders. Toen moesten we rond deze tijd weliswaar in lockdown, maar zaten we wel lekker in de zon. Nu, aan het begin van de derde golf, zit zelfs dat lichtpuntje ver weggestopt achter een wolk.