Het wordt deze week steeds warmer…misschien wel 20 graden

We hebben wel eens een leukere maart gehad, mét een zonnetje en zónder lockdown bijvoorbeeld. Maar de maand is nog niet voorbij en dat zonnetje zou er zomaar nog aan kunnen komen. Vandaag is het nog koud, maar de temperaturen gaan oplopen.

Volgens Nicolien Kroon, meteoroloog bij Buienradar, begint het vanaf morgen warmer te worden, tot een graad of 13 vrijdag. “Zaterdag is dan even een dipje”, zegt Kroon tegen RTL Nieuws. “Dan zal het even onder de 10 graden zijn, maar zondag en de dagen daarna wordt het weer warmer.”

En niet zomaar een paar graden, maar echt lente-achtig warm. “Zoals het er nu naar uitziet, kan het zelfs volgende week woensdag 20 graden worden in het zuidoosten van het land. Het lenteweer lijkt eraan te komen, dus het kan maar zo zijn dat we de maand in lentesferen gaan eindigen.”